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Galatasaray'ın Florya Tesislerinde Fatih Terim Sesleri!

GALATASARAY'IN FLORYA TESİSLERİNDE FATİH TERİM SESLERİ!

Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak Igor Tudor'u istifaya davet etti ve Fatih Terim tezahüratları yaptı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Galatasaray'ın Florya Tesislerinde Fatih Terim Sesleri!(8/10)4

Süper Ligin 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da taraftarlar Igor Tudor'un performansından memnun değil!

Sarı-kırmızılı takımın hocası, Galatasaray'ın başında çıktığı 8 büyük maçta sadece 1 puan alırken 7 mücadelede sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Vodafone Park'ta alınan 3-0'lık mağlubiyet ise tartışmaları alevlendirdi. Galatasaraylı taraftarlar maç sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak Igor Tudor aleyhine tezahüratlarda bulundu.

"TUDOR İSTİFA"

Bir grup taraftar, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan teknik direktör Fatih Terim'in takımın başına geçmesini isterken "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

Vodafone Park'tan ayrılan Galatasaray takım otobüsü, Florya'da tesislere ulaştı. Ellerinde Fatih Terim fotoğrafları bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, polis eşliğinde tesislere giren otobüs etrafında "Tudor istifa" tezahüratlarıyla Hırvat çalıştırıcıya çağrıda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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