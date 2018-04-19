GALATASARAY'IN GÖNDERDİĞİ TELLES, DEĞERİNİ KATLADI
Galatasaray'ın 6,5 milyon euroya Porto'ya sattığı Alex Telles, son 40 maçta 3 gol 18 asistlik performans sergiledi, Dünya Kupası öncesi Brezilya Milli Takımından davet bekliyor.
Porto'nun 2 sezon önce Galatasaray'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Alex Telles, hem performansını hem de değerini yükseltmeye devam ediyor. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 18 asist yapan Telles, Brezilya Milli Takım'dan da teklif bekliyor.
MİLLİ TAKIM FORMASI BEKLİYOR
Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin radarında olan Brezilyalı sol bek sergilediği performansla bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılması bekleniyor.
Şu an transfermarkt değeri 16 milyon euro olan başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda görev alması halinde bu rakamın en az iki katına çıkması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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