Porto'nun 2 sezon önce Galatasaray'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Alex Telles, hem performansını hem de değerini yükseltmeye devam ediyor. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 18 asist yapan Telles, Brezilya Milli Takım'dan da teklif bekliyor.

MİLLİ TAKIM FORMASI BEKLİYOR

Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin radarında olan Brezilyalı sol bek sergilediği performansla bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılması bekleniyor.

Şu an transfermarkt değeri 16 milyon euro olan başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda görev alması halinde bu rakamın en az iki katına çıkması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada