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Galatasaray'ın ihya ettiği Aydın, yeni takımını buldu

GALATASARAY'IN İHYA ETTİĞİ AYDIN, YENİ TAKIMINI BULDU

Bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : Galatasaray'ın İhya Ettiği Aydın, Yeni Takımını Buldu(8/10)4

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosuna ilk olarak Kubilay Sönmez'i dahil eden Mavi Lacivertliler bir dönem Galatasaray formasını terleten, son olarak Kasımpaşa'da görev alan Aydın Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Aydın, yarın Adana Demirspor'un kampına katılacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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