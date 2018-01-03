Bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosuna ilk olarak Kubilay Sönmez'i dahil eden Mavi Lacivertliler bir dönem Galatasaray formasını terleten, son olarak Kasımpaşa'da görev alan Aydın Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Aydın, yarın Adana Demirspor'un kampına katılacak.

Kaynak: haberinburada