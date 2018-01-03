GALATASARAY'IN İHYA ETTİĞİ AYDIN, YENİ TAKIMINI BULDU
Bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı.
Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosuna ilk olarak Kubilay Sönmez'i dahil eden Mavi Lacivertliler bir dönem Galatasaray formasını terleten, son olarak Kasımpaşa'da görev alan Aydın Yılmaz ile anlaşma sağladı.
Ajansspor'un haberine göre; Aydın, yarın Adana Demirspor'un kampına katılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar