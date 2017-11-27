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Galatasaray'ın iki yıldızı Beşiktaş derbisinde yok

GALATASARAY'IN İKİ YILDIZI BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Galatasaraylı futbolcular Tolga Ciğerci ve Latovlevici'nin, 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sakatlıklarından dolayı forma giyemeyeceği açıklandı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 22:30
Puan Ver : Galatasaray'ın İki Yıldızı Beşiktaş Derbisinde Yok(10/10)6

Galatasaraylı futbolcular Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici'nin, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sakatlıklarından dolayı forma giyemeyeceği açıklandı.

İKİ FUTBOLCU 3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, GS TV'ye yaptığı açıklamada, iki futbolcunun da sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacağını belirtti.

"AMELİYAT DAHİL TÜM SEÇENEKLERİ MASAYA YATIRDIK"

Tolga Ciğerci'nin Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ısınırken sol arka adalesinde bir ağrı hissettiğini aktaran İnce, "Tolga'nın MR'ında ikinci derece bir zorlanma tespit ettik. Onun tedavisine başladık. Biraz süre alacak. Latovlevici'nin ise maç sırasında sağ dizinde darbeye bağlı bir esneme oldu. Bu esneme ve dönme esnasında dış yan bağında bir gerilme meydana geldi ve dış menisküsünde bir yırtık var. Ameliyat dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdık. Bir an önce dönmesi açısından hangisinin daha iyi olacağına karar verip bugün-yarın gerekirse ameliyat edeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimize yarın sabah karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Jason Denayer ve Serdar Aziz'in durumuyla ilgili de konuşan İnce, şunları kaydetti:

"SERDAR VE DENAYER'İ BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞTİRECEĞİZ"

"Denayer'in maçtan önceki idmanda ikili bir mücadele pozisyonunda kalçasında bir gerilmesi olmuştu. Şu an iyi bir durumda ve koşulara başladı. Bir testimiz var yarın ve aksilik olmazsa hafta içi takımla birlikte olacak. Serdar'ın yüzüne gelen bir dirsek sonucu bu kez maksilla dediğimiz yüz kemiklerinden bir tanesinde kırık oluştu. Eski burun kırığıyla ilgisi yok. Serdar'ın ilk sorusu 'Oynarım değil mi?' oldu. Ona özel bir maske yaptıracağız. O maskeyle oynayacak. Orada bir sinir var ve onunla ilgili bir takibimiz olacak. Sponsor hastanemizden destek aldık ve oradaki plastik cerrah arkadaşlarımızla da konuştuk. Onların da yardımıyla Beşiktaş maçına yetiştireceğiz."

"TOLGA VE LATOVLEVİCİ BİZİMLE OLMAYACAK"

İnce, sözlerini, "Şu anda Denayer ve Serdar'da bir problem görünmüyor ama Tolga ile Latovlevici bizimle olmayacak. Onların sanırım 3-4 haftayı bulan problemleri olacaktır." diyerek tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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