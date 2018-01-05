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GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ, BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR


Galatasaray'ın ilk transferi, bugün İstanbul'a geliyor
Tarih : 05 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Galatasaray'ın İlk Transferi, Bugün İstanbul'a Geliyor(5/10)1

Cim Bom'un devre arasındaki ilk transferi Patrice Evra olacak gibi görünüyor.

Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menajeri Pastorello'yu İstanbul'a davet etti. İtalyan menacerin bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.

RESMİ İMZA ATILABİLİR

Prensipte yapılan anlaşmanın, kontrat şartlarında mutabakat sağlanması durumunda resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.

İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Evra'ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edilecek.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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