GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ ASAMOAH, INTER'LE ANLAŞTI
İtalyan basını, Galatasaray'ın uzun süredir istediği Kwadwo Asamoah'ın Inter'le 3 yıllık el sıkıştığını yazdı.
Devre arasında sol bek mevkiini Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo ile güçlendiren Galatasaray, uzun bir süredir Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah ile ilgileniyordu.
29 yaşındaki Ganalı sol bek oyuncusuyla ilgili İtalyan medyasından Sarı Kırmızılıları üzecek bir haber geldi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Rai 2 televizyonunda yayınlanan "Il Sabato della DS" programında sözleşmesi sezon sonunda bitecek başarılı oyuncunun Inter'le anlaştığı ifade edildi.
İddiaya göre Inter, Asamoah ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve oyuncuya toplamda 9 milyon euro net ücret ödeyecek.
Kaynak: haberinburada
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