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Galatasaray'ın istediği Asamoah: Juventus'tan ayrılmayı düşünmedim

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ ASAMOAH: JUVENTUS'TAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM

Galatasaray'ın bir süredir transfer etmek istediği Kwadwo Asamoah, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Juventus'tan ayrılmayı hiç düşünmediğini açıkladı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim(9/10)5

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Juventus'lu Kwadwo Asamoah'tan ilginç açıklamalar geldi.

Sezon başında sarı kırmızılı takıma transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı sol bek, İtalyan ekibinden ayrılmayı hiç düşünmediğni dile getirdi.

"JUVENTUS'TAN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

İtalyan basınına konuşan Asamoah, "Juventus'tan ayrılmayı hiç düşünmedim. Alex Sandro ile rekabetten kaçınmıyorum. Her takımın her pozisyonda rekabet yaratacak güçlü oyunculara ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: ASAMOAH İLE DAHA ÖNCEDEN GİRİŞİMİMİZ OLMUŞTU

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek, "Asamoah ile daha önceden girişimimiz olmuştu. Durum hala aynı, o konuda bir gelişme yok" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Serie A'da 8 maça çıkan Asamoah 1 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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