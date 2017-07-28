GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ FEGHOULİ, WEST HAM UNİTED'IN KAMPINDAN AYRILDI
Galatasaray'ın sağ kanat için istediği Sofiane Feghouli, Almanya'daki West Ham United kampından ayrılarak Fransa'ya döndü.
Galatasaray'da görüşülen isimlerin transferlerinde artık sona gelindi. Fernando için Manchester City ve oyuncuyla anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, bir başka yıldız Feghouli'de de mutlu sona çok yakın.
ALMANYA KAMPINDAN AYRILDI
Cim Bom'un 3.8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın kampından ayrıldı. Cezayirli futbolcunun sakatlığı nedeniyle takımın Almanya kampından ayrılıp Fransa'ya döndüğü öğrenildi.
FİYATI 4.5 MİLYON EURO
Kısa süre içinde transferi tamamlanacak olan yıldız oyuncunun Fernando ile birlikte Avusturya kampına katılması beklenirken, Feghouli için Galatasaray'ın bonservis bedeli olarak 4.5 milyon euro ödeyeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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