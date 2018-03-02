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Galatasaray'ın istediği futbolcuyu takımdan kovdular

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ FUTBOLCUYU TAKIMDAN KOVDULAR

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan Stephane Mbia, takımı Hebei China Fortune'dan ayrıldı.

Tarih : 02 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Takımdan Kovdular(5/10)1

Sevilla'dan bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor'da yarım sezon forma giyen Stephane Mbia, Ocak 2016'da Çin kulübü Hebei China Fortune'a transfer olmuştu.

Ara transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 2 yıl top koşturduğu Çin Süper Ligi'ndeki macerasının da sonuna geldi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Sosyal medya hesaplarından bir bildiri yayımlayan Mbia, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Mbia, kulübüyle harika iki yıl geçirdiğini belirttiği açıklamada takımına ve taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Yıldız futbolcunun hangi takımla anlaşacağı ise belirsizliğini koruyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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