GALATASARAY'IN LİSTESİNDEKİ FERNANDO, INSTAGRAM'DA GS PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Manchester City'li Fernando, Instagram'da kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi.
Galatasaray'ın istediği Fernando'dan flaş hareket! Manchester City'nin orta saha oyuncusu Fernando sürpriz bir harekete imza attı.
Imbula ile birlikte Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Fernando, kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi.
GUARDIOLA KADROYA ALMADI
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray'ın orta saha transferi için adaylar arasında yer alan Fernando ile Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde yer alan Wilfried Bony'yi kafileye almadı.
Manchester City ile 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Fernando, geçtiğimiz sezon 27 maçta sahaya çıktı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Suçüstü Yakalandı, O Anlar Kamerada!
- Başbakan, Kolombiya Gazetesine Açıkladı: Fetö'nün Omurgasını Çökerttik
- Genç Öğretmen 90 Metreden Zemine Çakılıp Öldü
- Pkk'lı Teröristlerden Tunceli'de Jandarma Karakoluna Saldırı
- Eşini Ekmek Almaya Gönderip 3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, İlk Hazırlık Maçında Fortuna Sittard İle 3-3 Berabere Kaldı
- Beşiktaş'a Talisca'dan Sonra İkinci Benfica'lı
- Sevgilisinin 18 Kemiğini Kıran Boksçu Hapiste Çürüyecek
- Wimbledon Tenis Turnuvası Tek Erkeklerde Roger Federer Şampiyon Oldu
- Beşiktaş'ta Olcay Şahan'dan Boşalan 10 Numarayı Oğuzhan Özyakup Giyecek
DÜNYA HABERLERİ
- Mini Eteğiyle Video Çekti, Suudi Arabistan Ayağa Kalktı
- Mesajlarına Yanıt Vermeyen Kocasını 'mavi Tıkları' Delil Göstererek Boşadı
- Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı
- Böylesi Belki De Bir İlk! Yolcunun Gaz Problemi Uçağı Boşalttırdı
- İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar