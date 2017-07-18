Galatasaray'ın Listesindeki Fernando, Instagram'da Gs Paylaşımı Beğendi
Güzellik Kraliçesi, Çete Üyeliğinden Hapsi Boyladı
Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Suçüstü Yakalandı, O Anlar Kamerada!
Kanarya 4. Hazırlık Maçında Da Çakıldı
Katar'dan Türk Üssü Açıklaması: Bu Sadece İki Ülke İlişkilerini İlgilendirir
Başbakan, Kolombiya Gazetesine Açıkladı: Fetö'nün Omurgasını Çökerttik
Neymar İçin Dünya Spor Tarihine Geçecek Teklif Geliyor
Beşiktaş, Barcelona'dan Mascherano'nun Menajeriyle Görüştü
Mini Eteğiyle Video Çekti, Suudi Arabistan Ayağa Kalktı
Mesajlarına Yanıt Vermeyen Kocasını 'mavi Tıkları' Delil Göstererek Boşadı
Genç Öğretmen 90 Metreden Zemine Çakılıp Öldü
Pkk'lı Teröristlerden Tunceli'de Jandarma Karakoluna Saldırı
Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı
Eşini Ekmek Almaya Gönderip 3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Öldürdü
Çöplüğe Dönen Evden 4 Saatte 10 Kamyon Çöp Çıkardılar
Gider Gitmez Beşiktaş'ı Gömüp Lyon'u Göklere Çıkardı
Oğlunu Vurup, Vatan Hainiydi Temizledim Diyen Baba Tutuklandı
Bodrumspor Basketbol Antrenörü İsmail Ulukan Evinde Ölü Bulundu
Kurtulmuş'tan, Gülen'in Mesajlı Fotoğrafına İlk Yorum: Asla Sıradan Bir Fotoğraf Değil
Ruhsatsız Terası Yıkan Belediyeyi Pankart Asıp Fetö'cülükle Suçladı

Galatasaray'ın Listesindeki Fernando, Instagram'da GS Paylaşımı Beğendi

GALATASARAY'IN LİSTESİNDEKİ FERNANDO, INSTAGRAM'DA GS PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Manchester City'li Fernando, Instagram'da kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Galatasaray'ın Listesindeki Fernando, Instagram'da Gs Paylaşımı Beğendi(8/10)4

Galatasaray'ın istediği Fernando'dan flaş hareket! Manchester City'nin orta saha oyuncusu Fernando sürpriz bir harekete imza attı.

Imbula ile birlikte Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Fernando, kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi.

GUARDIOLA KADROYA ALMADI

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray'ın orta saha transferi için adaylar arasında yer alan Fernando ile Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde yer alan Wilfried Bony'yi kafileye almadı.

Manchester City ile 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Fernando, geçtiğimiz sezon 27 maçta sahaya çıktı.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  Listesindeki  Fernando  Instagram  Da  Gs  Paylaşımı  Beğendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER