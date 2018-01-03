GALATASARAY'IN PEŞİNDEKİ ASAMOAH'TAN MÜJDELİ HABER GELDİ
Galatasaray, sol bek bölgesindeki ilk adayı Asamoah'tan müjdeli haber geldi. 30 yaşındaki Ganalı sol bek, Juventus'un yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.
Fatih Terim'in "iyi bir oyuncu, doğru bir transfer. ümit ediyorum devre arası olur" dediği Kwadwo Asamoah'ta son dakika gelişmesi yaşandı.
JUVENTUS'UN SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ
Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği Ganalı sol bek, İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetti.
Torino ekibinde 6. sezonunu geçiren Asamoah'ın ret cevabı sonrası Juventus ekibi strateji değişikliği kararı aldı.
Daha önce sol beke alternatif almadan oyuncusunu satmaya yanaşmayan Juventus, 4 Ocak'tan sonra istediği kulüple görüşmelere başlama hakkına kavuşacak olan Asamoah'ı transfer listesine koyma kararı aldı.
GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ
Siyah-beyazlılar böylece Asamoah'ın bonservissiz ayrılma ihtimalinin önüne geçmeyi planlarken, bu durum Galatasaray'ın elini güçlendirdi.
Asamoah için 'Bekle ve bonservissiz al' taktiğini uygulayan G.Saray yönetimi, son gelişmelerin ardından harekete geçerek uygun bir bonservis karşılığında yıldız oyuncunun transferini Ocak döneminde bitirme fırsatını yakalamış oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar