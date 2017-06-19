GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucu Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 20 Temmuz'da sahasında oynayacak.
kaynak:sabah
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