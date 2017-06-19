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galatasaray'ın rakibi belli oldu

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 16:43
Puan Ver : Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu(6/10)4


Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, İsveç temsilcisi Östersunds oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucu Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile eşleşti.



Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 20 Temmuz'da sahasında oynayacak.



 



kaynak:sabah








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