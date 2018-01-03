GALATASARAY'IN SEVİLLA'YA KİRALADIĞI CAROLE GERİ DÖNÜYOR
Sevilla 11 milyon euro karşılığında sol bek transferi yaptı. Arana'yı kadrosuna katan İspanyol ekibi, Carole'ü kadro dışı bırakarak, Galatasaray'a gönderme kararı verdi.
Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki yeni sol beki belli oldu. Fatih Terim'in sarı-kırmızılı ekibin başına geçtikten sonra basın toplantısında dile getirdiği isim, Cim Bom'un yolunu tuttu. Sezon başında kiralık olarak Sevilla'ya giden ancak La Liga ekibinde başarılı olamayan Lionel Carole ile İspanyol ekibinin bağları koptu. Kırmızı-beyazlılar, Corinthians'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı kadrosuna kattı.
BREZİLYALI YILDIZ ADAYINI ALDILAR
Ligin ilk yarısında zaten fazla forma şansı bulamayan Carole'ün bu transferin ardından oynaması iyice imkansız hale geldi. Brezilya U20 Milli Takımı forması da giyen yıldız adayı futbolcunun 11 milyon euro bonservisle gelmesinin ardından, Lionel Carole'ün sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesinin tamamlanması beklenmeden, Fransız futbolcunun Galatasaray'a geri gönderilmesine karar verildi.
CADIZ KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Sevilla bu gece Kral Kupası'nda Cadiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın geniş kadrosunda olması beklenen Lionel Carole, son anda kadrodan çıkarıldı. Carole'ün yerine kadroya Steven N'Zonzi dahil edildi. Arana'nın belgeleri henüz çıkmadığı için maç kadrosuna alınmazken, buna karşın Carole'ün kadroya alınmaması, Galatasaray'a geri gönderilme kararının somut göstergesi olarak değerlendirildi.
SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Sezon başında kiralama opsiyonuyla Sevilla'nın yolunu tutmuştu Lionel Carole... Satın alma opsiyonunun 3,5 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol kulübünün sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli olarak 350 bin bin Euro ödeyeceği açıklanmıştı. Fatih Terim basın toplantısında Sevilla'da kiralık olduğunu belirttiği Lionel Carole ile yola devam edebileceklerini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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