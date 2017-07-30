GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ FEGHOULİ, BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geliyor. Yarın İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız oyuncu, 3 yıllık imzayı attıktan sonra, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına katılacak.
GALATASARAY 4.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Feghouli ile 3 yıllık sözleşme üzerinden her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, West Ham United'ın talep ettiği 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim sağladı ve 4.5 milyon Euro gibi bir rakama ikna etti. West Ham United'a 4 yıllık bir ödeme planı sunan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın Sofiane Feghou ile 3.3 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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