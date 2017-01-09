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galatasaray'ın yeni transferi garry rodrigues istanbul'da

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ GARRY RODRİGUES İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

Tarih : 09 Ocak 2017, 09:38
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Garry Rodrigues İstanbul'da(10/10)8


Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.



Tarifeli uçakla Atina'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.



Buradan özel uçakla konaklayacağı otele götürülen Rodrigues'in, yarın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini sarı kırmızılı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 26 yaşındaki Rodrigues, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Rodrigues, bu sezon takımına 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.



Hollanda doğumlu olan Garry Rodrigues, 12 kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giydi.



 



kaynak:sabah








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