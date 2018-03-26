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Galatasaray'ın yıldızı transferi rafa kaldırdı

GALATASARAY'IN YILDIZI TRANSFERİ RAFA KALDIRDI

Galatasaray'da Fatih Terim dönemindeki performansıyla İngiliz ekiplerinin de dikkatini çeken Garry Rodrigues, transferi rafa kaldırdı. Yıldız futbolcu sadece şampiyonluğa odaklandı.

Tarih : 26 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Yıldızı Transferi Rafa Kaldırdı(6/10)2

Newcastle United, Everton ve West Ham United gibi pek çok İngiliz ekibiyle adı anılan Garry Rodrigues, sadece şampiyonluğa odaklandı.

Hakkında transfer iddiaları çıkan Rodrigues, bunlarla ilgilenmeyip kafasında sadece şampiyonluğu düşünüyor.

"AKLIM SADECE ŞAMPİYONLUKTA"

Özellikle Fatih Terim'in gelmesinin ardından performansı yükselişe geçen 27 yaşındaki futbolcu yakın çevresine konuşan kanat oyuncusunun "Aklım sadece Galatasaray'da ve şampiyonlukta. Önce ligi mutlu şekilde bitirmeliyiz" dediği öğrenildi.

Terim'in gelişiyle birlikte coşan Rodrigues, sezonun ikinci yarısında çıktığı 9 lig maçında 4 gol, 6 asistle oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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