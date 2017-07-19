GALATASARAYLI ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN MERCEDES'Lİ ARABASI, NEREDEN NEREYE DEDİRTTİ
Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ın değeri 1 milyon Euro olan Mercedes'li arabası, akıllara servis şoförlüğü yaptığı fotoğrafı getirdi.
Galatasaraylı eski yönetici ve iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta bir detay dikkat çekti. Bu detay, Albayrak'ın değeri 1 milyon Euro olan Mercedes Maybach marka arabasıydı.
Ulaşım alanında hizmet veren Albayrak, bir zamanlar servis şoförlüğü yapıyordu. Ünlü iş adamı ticaretin yanında Galatasaray'daki yöneticilik günlerinde de ses getiren bir isim olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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