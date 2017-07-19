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Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti
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Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti

GALATASARAYLI ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN MERCEDES'Lİ ARABASI, NEREDEN NEREYE DEDİRTTİ

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ın değeri 1 milyon Euro olan Mercedes'li arabası, akıllara servis şoförlüğü yaptığı fotoğrafı getirdi.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti(10/10)6

Galatasaraylı eski yönetici ve iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta bir detay dikkat çekti. Bu detay, Albayrak'ın değeri 1 milyon Euro olan Mercedes Maybach marka arabasıydı.

Ulaşım alanında hizmet veren Albayrak, bir zamanlar servis şoförlüğü yapıyordu. Ünlü iş adamı ticaretin yanında Galatasaray'daki yöneticilik günlerinde de ses getiren bir isim olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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