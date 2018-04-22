Otomobili Bozulunca Tamirciyi Tavsiye Eden Arkadaşının Kafasına Sıktı
15 Chp'li Vekilin İyi Parti'ye Geçmesine Parti İçinden İlk Tepki Geldi
Galatasaraylı Belhanda Deplasmanda Kayıp
Irak'ta Cinsel İlişki Kaseti Ortaya Çıkan Kadın Aday, Adaylıktan Çekildi
Chp, Tek Tek İsim Verdi! İşte İyi Parti'ye Geçen 15 Milletvekili
Seçim Takvimi Ne Zaman Açıklanacak! Ysk Başkanı Duyurdu
Şehrin Ünlü Profesörü, Yasak Aşkını Güpegündüz Doğradı
Fb-Bjk Derbisinde Olay Çıkaran 15 Kişi Kayıp!
Brezilyalı Kaleci Julio Cesar Futbolu Bıraktı
Cumhurbaşkanı, Koyun Otlatırken Kitap Okuyan Kader'i 23 Nisan Töreni'ne Davet Etti
150 Yıllık Vefa Bozacısı'nın Marka Hakkını Sadık Vefa Kazandı
Beyoğlu'nda Sokağı Sahiplenen Fare, Herkese Kafa Tutuyor!
Sinema Dünyasını Kahreden Ölüm! Son Filmini Göremeden Hayata Veda Etti
B Planını Harekete Geçirdiler! 15 Chp'li, İyi Parti'ye Geçiyor
Gül Aday Olursa Oy Oranı Kaç Olur? Ünlü Anket Şirketi Sahibi Açıkladı
Savaş Döneminden Kalma Sığınaklar Satışa Çıkarıldı
İstanbul'da Kimyasal Alarmı! Bir Kamyon Dolusu Atık Göle Döküldü
Ekonominin Patronu Açıkladı: Yastık Altındaki Altın Dudak Uçuklatıyor
İzdiham! Vahşeti İzlemek İçin Birbirlerini Ezdiler
Başoğlu'nun 'ışık Sarsın Sizi' Paylaşımı Ebru'yu Çıldırttı!

Galatasaraylı Belhanda deplasmanda kayıp

GALATASARAYLI BELHANDA DEPLASMANDA KAYIP

Galatasaray'da uzun bir sürenin ardından alınan deplasman galibiyeti yüzleri güldürürken,Younes Belhanda'nın performansı sarı-kırmızılı teknik heyeti ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Galatasaraylı Belhanda Deplasmanda Kayıp(7/10)3

Sezon başından bu yana skora etki etmediği gerekçesiyle yoğun bir eleştiriye maruz kalan Younes Belhanda, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı futbolu, deplasman maçlarına yansıtamıyor. Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 15 deplasman maçının 12'sinde sahada olan Faslı yıldız, bu 12 maçta gol veya asist üretemedi. Bu sezon ligde 2 gol ve 8 asistlik performansa imza atan Belhanda, skora katkı yaptığı tüm maçları Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı.

SON 7 MAÇTA SKOR ÜRETEMEDİ

Belhanda ayrıca, 23 Şubat tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Bursaspor mücadelesinden bu yana skora katkıda bulunamadı. Bursaspor mücadelesinin ardından ligde 7 maça çıkan Cimbom'un 10 numaralı futbolcusu Belhanda, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında da iyi bir performans sergileyemeyen Belhanda, mücadelenin 66'ncı dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bırakmıştı.

ELEŞTİRİ OKLARI FEGHOULI'NİN DE ÜZERİNDE

Takımın bir diğer yıldızı Sofiane Feghouli de deplasman performansı eleştirilen isimlerden biri konumunda. Cezayirli oyuncu, sarı kırmızılı takımın oynadığı 15 deplasman maçının 13'ünde sahada yer alırken, bu 13 maçta 1 gol 5 asiste imza attı. Ancak Feghouli deplasmanda yaptığı 5 asistin 3'ünü, sarı kırmızılı takımın 7 gol attığı Kardemir Karabükspor maçında üretti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki oyuncuyla da özel olarak ilgilenerek kalan 4 lig maçında bu oyunculardan maksimum performansı almaya çalışacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaraylı  Belhanda  Deplasmanda  Kayıp    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER