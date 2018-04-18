GALATASARAYLI BURAK ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR NEDENİYLE SEVK EDİLDİ
TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd Açıkladı! İşte Esad'ın Duma'da Kullandığı Kimyasal Maddeler
- Suudi Arabistan, Suriye İçin Sinyal Vermişti, Abd'den Cevap Geldi
- Ab Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Vahim Bir Durum!
- Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
- Yasa Dışı Ermeni Anıtı Dikildi, Alman Politikacılar Harekete Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Pogba'yı Satış Listesine Koydu
- Efsane Sporcu Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Girdiği Sırada Felç Geçirdi
- İngiltere Liginden Gelen Futbolcu Emnes, Süper Ligde De Tutunamadı
- Beşiktaş'ta Negredo'nun Her Golü 1,6 Milyon Liraya Mal Oldu
- Emre Belözoğlu: Galatasaray Maçındaki Hareketi Gazetecilere Yaptım
DÜNYA HABERLERİ
- Kontrol Hastası Genç Kızın Sevgilisine Yaptıkları Dudak Uçuklattı
- Ünlü Market Zincirinden Aldığı Muzun İçinden Çıkan Şey Şoke Etti
- Imf, Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Açıkladı!
- Suriyeli Doktor: Duma'daki Kimyasal Zehirlenme Değil, Oksijen Yetmezliği
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar