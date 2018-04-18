Emre Mor'lu Celta Vigo, Barcelona'dan Puanı Kaptı
Havada Korku Dolu Anlar! Önce Motor Parçalandı Sonra Cam Kırıldı
Starbucks Kendini Affetmedi! 8 Bin Şubesini Kapatarak Eğitim Verecek
Seren, Magandalara Taş Çıkardı, Yetmedi Videosunu Paylaştı
Fransa'da Peri Masalı! Üçüncü Lig Takımı Kupada Finale Yükseldi
Emre Çolak'lı Deportivo Ligde Kalmak İçin Direniyor
Abd Açıkladı! İşte Esad'ın Duma'da Kullandığı Kimyasal Maddeler
Suudi Arabistan, Suriye İçin Sinyal Vermişti, Abd'den Cevap Geldi
Galatasaraylı Burak Elmas Pfdk'ya Sevk Edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Destek
Bayern Münih 6 Golle Finalde
Lisede Gıda Zehirlenmesi! Öğretmen Ve Öğrenciler Hastanelik Oldu
Facebook Ve Twitter'daki Sahte Hesapların Devri Kapanıyor
Ab Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Vahim Bir Durum!
Sakarya'dan Cevap Geldi! Kılıçdaroğlu'nun Yalanı Ortaya Çıktı
Yola Çıkan Yaya E-5'i Birbirine Kattı! 4 Yaralı Var, Trafik Kilit
Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
Cas'tan Manchester City'ye İyi Haber
Gol Atan Genç Futbolcuyu Bayıltana Kadar Dövdüler
İki Ülke Daha Ab Yolunda! Öneri Yazısı Konseye Sunuldu

Galatasaraylı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAYLI BURAK ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı PFDK'ya sevk etti.

Tarih : 18 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Galatasaraylı Burak Elmas Pfdk'ya Sevk Edildi(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR NEDENİYLE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaraylı  Burak  Elmas  Pfdk  Ya  Sevk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER