GALATASARAYLI CEDRİC CARRASSO İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın yedek kalecisi Cedric Carrasso, Sivas Belediyespor karşısında ilk kez bir resmi maçta görev yaptı.
Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Fransız kaleci Cedric Carrasso, ilk kez bir resmi müsabakada görev yaptı.
IGOR TUDOR İLK KEZ ŞANS VERDİ
Teknik direktör Igor Tudor, sezonun geride kalan bölümündeki maçlarda Fransız kaleciyi tercih etmedi. Hırvat çalıştırıcı Fransız kaleciye Sivas Belediyespor maçı ile ilk kez sahaya sürdü.
DONK VE TARIK ÇAMDAL BU SEZON İLK KEZ SAHADA
Sarı-kırmızılı takımda Tarık Çamdal ve Donk da bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar