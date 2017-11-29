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Galatasaraylı Cedric Carrasso ilk resmi maçına çıktı

GALATASARAYLI CEDRİC CARRASSO İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yedek kalecisi Cedric Carrasso, Sivas Belediyespor karşısında ilk kez bir resmi maçta görev yaptı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 02:30
Puan Ver : Galatasaraylı Cedric Carrasso İlk Resmi Maçına Çıktı(8/10)4

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Fransız kaleci Cedric Carrasso, ilk kez bir resmi müsabakada görev yaptı.

IGOR TUDOR İLK KEZ ŞANS VERDİ

Teknik direktör Igor Tudor, sezonun geride kalan bölümündeki maçlarda Fransız kaleciyi tercih etmedi. Hırvat çalıştırıcı Fransız kaleciye Sivas Belediyespor maçı ile ilk kez sahaya sürdü.

DONK VE TARIK ÇAMDAL BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Sarı-kırmızılı takımda Tarık Çamdal ve Donk da bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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