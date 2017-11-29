Galatasaray'ın yedek kalecisi Cedric Carrasso, Sivas Belediyespor karşısında ilk kez bir resmi maçta görev yaptı.

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Fransız kaleci Cedric Carrasso, ilk kez bir resmi müsabakada görev yaptı.

IGOR TUDOR İLK KEZ ŞANS VERDİ

Teknik direktör Igor Tudor, sezonun geride kalan bölümündeki maçlarda Fransız kaleciyi tercih etmedi. Hırvat çalıştırıcı Fransız kaleciye Sivas Belediyespor maçı ile ilk kez sahaya sürdü.

DONK VE TARIK ÇAMDAL BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Sarı-kırmızılı takımda Tarık Çamdal ve Donk da bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu.

Kaynak: haberinburada