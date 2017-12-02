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Galatasaraylı Feghouli, Formasına Kavuştu

GALATASARAYLI FEGHOULİ, FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da cezası biten Sofiane Feghouli, ligde 3 maçlık aranın ardından formasına kavuştu.

Tarih : 02 Aralık 2017, 22:40
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Süper Ligin 10. haftasında Trabzonspor ile oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Cezayirli futbolcu, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında takımından ayrı kalmıştı.

SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDA 45 DAKİKA FORMA GİYMİŞTİ

Feghouli, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupasında Sivas Belediyespor ile oynanan maçın ilk yarısında forma giymişti.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçını kaçıran Fernando da Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerine döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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