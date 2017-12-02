GALATASARAYLI FEGHOULİ, FORMASINA KAVUŞTU
Galatasaray'da cezası biten Sofiane Feghouli, ligde 3 maçlık aranın ardından formasına kavuştu.
Süper Ligin 10. haftasında Trabzonspor ile oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Cezayirli futbolcu, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında takımından ayrı kalmıştı.
SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDA 45 DAKİKA FORMA GİYMİŞTİ
Feghouli, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupasında Sivas Belediyespor ile oynanan maçın ilk yarısında forma giymişti.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçını kaçıran Fernando da Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerine döndü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar