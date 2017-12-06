Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün, Başkan Özbek'in emriyle Belhanda, Ndiaye, Feghouli ve Rodrigues ile bir araya geldi. Başta Belhanda olmak üzere tüm oyuncuların dikkatini çekti. Fakat hiç de beklemediği bir karşılık aldı.

"HOCANIN SÖYLEDİKLERİNİ YAPMIYORLAR"

Feghouli, "Burada konuştuğunuz oyuncuların tamamı hocadan aldıkları görevi eksik yerine getiriyor" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada