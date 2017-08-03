GALATASARAYLI FUTBOLCU, ZEMİNDEKİ ÇUKURA BASARAK SAKATLANDI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da savunmacı Serdar Aziz, antrenmanda zemindeki çukura bastı ve ayağını burkarak sakatlandı. Oyuncunun ciddi bir şeyi olmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da Serdar Aziz'in antrenmanda zemindeki çukura bastığı ve ayağını burktuğu açıklandı.
SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Tecrübeli stoperin tedbir amaçlı 2 gün tedavi olacağı belirtildi. Serdar'ın sakatlığının ciddi olmadığı ancak Herta Berlin ile oynanacak karşılaşmada görev yapmayacağı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tır'ın Çarptığı Yolcu Midibüsü Şarampole Devrildi: 30 Yaralı
- 132 Yıllık Yıldız Hamidiye Camisi, Erdoğan'ın Katılımıyla Cuma Namazında İbadete Açılacak
- Başkent'te Yangın Paniği! Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Hala Söndürülemedi
- Güneş Sistemi Dışında Stratosfer Tabakasına Sahip Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
- Abd, Deaş'ın Dış Operasyonlar Ve Bomba Sorumlusu 3 Liderini Öldürdüğünü Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mevlüt Erdinç'ten Erdoğan'lı Paylaşım: Reis, Başkomutan
- Beşiktaş, Yeni Golcüsünü Duyurdu
- Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı
- Mircea Lucescu: Gelir Gelmez Riva'ya Kapanıp Maçları Ve Yapıyı İnceleyeceğim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
DÜNYA HABERLERİ
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
- Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar