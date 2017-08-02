GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA SURİYELİ ÇOCUKLARIN BULUŞMASI BEĞENİ TOPLADI
Galatasaraylı futbolcuların geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile oynanan maç öncesi Suriyeli çocuklarla buluşmasının videosu yayınlandı. Yayınlanan video, herkesin beğenisini kazandı.
Galatasaraylı futbolcular, geçtiğimiz sezon ligde Gaziantepspor ile oynanan maç öncesi Suriyeli çocuklarla bir araya gelmişti.
ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU YÜZLERİNDEN OKUNDU
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan video yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni topladı. Çocukların mutluluğu ve heyecanı yüzlerinden okunurken, Sarı-Kırmızılı futbolcuların bu hareketi büyük beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
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