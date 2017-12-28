GALATASARAYLI FUTBOLCUYU ARADI: BİZİM TAKIMA GEL
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Eren Derdiyok'u aradı: Seni mutlaka burada görmek isterim.
Trabzonspor'da devre arası operasyonu hız kazandı. Karadeniz ekibinde öncelik, stoper ve sol açık ama N'Doye'nin satılması durumda yeni takviyeler de söz konusu olabilecek. Bu noktada da Bordo-Mavililer'in gündemine sürpriz bir ismin girdiği ortaya çıktı.
Fırtına'nın teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın kadrosunda görmek istediği yıldız, Galatasaray'dan Eren Derdiyok. Eski öğrencisi ile bire bir görüşme yaptığı ortaya çıkan deneyimli çalıştırıcının, "Eğer Galatasaray'dan ayrılmak istersen mutlaka seni takımımızda görmek isterim. Trabzonspor senin kariyerinde çok değerli bir etki yaratacaktır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK
Eren Derdiyok'tan gelecek yanıtın ardından bizzat başkanlar seviyesinde bir görüşmenin gerçekleşeceği de gelen haberler arasında.
Bu paralelde de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yakın dostu olan Galatasaray'ın patronu Dursun Özbek ile yapacağı görüşme kader niteliği taşıyor. Usta'nın hocasından gelecek mesaj doğrultusunda Özbek'e, "Eğer Eren'e bir talip ararsanız biz buradayız. Kiralama opsiyonuyla satın almak isteriz" diyeceği ifade edildi. Hatırlanacağı Eren'i Galatasaray'a transferi öncesinde de Trabzonspor istemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Alt Yapısının Efsane İsmi Ali Yavaş, Kulübe Döndü
- Batma Noktasına Gelen Kulüpte Başkan İstifa Etti
- Operasyon Başladı, Fatih Terim Florya'yı Didik Didik Arıyor
- Cumhurbaşkanlığı Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin!
- Haber Sitesi Bleacher Report, Dikkat Çekenler Listesine Türkiye'den Sadece Ndiaye'yi Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar