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Galatasaraylı Gomis'ten Igor Tudor Paylaşımı

GALATASARAYLI GOMİS'TEN IGOR TUDOR PAYLAŞIMI

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis eski hocası Igor Tudor'a "Seninle çalışmak büyük bir onurdu" sözleriyle veda etti.

Tarih : 19 Aralık 2017, 08:20
Puan Ver : Galatasaraylı Gomis'ten Igor Tudor Paylaşımı(9/10)5

Galatasray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Igor Tudor için veda mesajı paylaştı.

"SENİNLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ONURDU"

Sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor ile birlikte fotoğrafını paylaşan Gomis, fotoğrafın altına "Her şey için teşekkür ederim. Bana birçok konuda yardımcı oldun, birçok güzel tavsiyede bulundun ve futbolumu geliştirmem için bir şeyler verdin. Umarım gelecekte senin için en iyisi olur. Seninle çalışmak büyük bir onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var ama Galatasaray hikayesi hiçbir zaman bitmeyecek" yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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