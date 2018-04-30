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Galatasaraylı Linnes'in Beşiktaş Maçında Ayağı Delindi
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Galatasaraylı Linnes'in Beşiktaş Maçında Ayağı Delindi

GALATASARAYLI LİNNES'İN BEŞİKTAŞ MAÇINDA AYAĞI DELİNDİ

Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes'in ayağı, Beşiktaş maçında aldığı darbeyle delindi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Galatasaraylı Linnes'in Beşiktaş Maçında Ayağı Delindi(5/10)1

Galatasaray - Beşiktaş maçında Mariano'nun sakatlanmasının ardından oyuna giren Martin Linnes'in de ayağı delindi. Ayak bileğindeki sakatlığı fotoğraf paylaşarak anlatan Norveçli oyuncu, "Ayağımın durumundan çok kazanılan galibiyet önemliydi" dedi.

"UMARIM BUNDAN SONRAKİ MAÇLARA DA GELİRLER"

Linnes, "Taraftarımız bizi maç boyunca destekledi. Trabzonspor, Başakşehir ve bu maçta da stadımızı doldurdular. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Umarım bundan sonraki maçlara da gelirler" dedi.

Linnes asistiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"KATKI YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Son golde alan boştu ve ilerlemeye başladım. En dar noktada Garry'yi gördüm ve pasımı attım, o da golünü attı. Galibiyete katkı yaptığım için çok mutluyum."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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