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Galatasaraylı Maicon: Fatih Terim İçin Canımı Bile Veririm
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Galatasaraylı Maicon: Fatih Terim İçin Canımı Bile Veririm

GALATASARAYLI MAİCON: FATİH TERİM İÇİN CANIMI BİLE VERİRİM

Galatasaray'da forma giyen Maicon, Fatih Terim'le görüşmesi sonrasında ağladı, "Benimle özel olarak ilgilendi. Onun için hayatımı ortaya koyarım. Derbide elimden geleni yapacağım." dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Galatasaraylı Maicon: Fatih Terim İçin Canımı Bile Veririm(10/10)6

G.Birliği maçında kötü oynayan ve hata yapan Galatasaraylı Maicon, Akhisar'la oynanan kupa mücadelesinde de kırmızı görmüştü. Terim, 3-2 kazanılan Alanya sınavı sonrasında, "Maicon'la özel olarak görüştüm. O koca adamın ağlaması bizi perişan etti. Akhisar maçında ondan çok daha kötü oynayanlar vardı. Onun tek hatası aynı anda birden fazla şeyi yapmaya çalışması. Ailesiyle vakit geçirmesi için ona özel izin verdim. Maicon'a ihtiyacımız var" demişti.

"GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM"

Bu sözleri duyan Brezilyalı futbolcu çok duygulandı. Maicon, "Hocamla aramda özel bir bağ var. Son dönemde bana yakışmayacak bir futbol oynadım. Hocamız benimle özel olarak ilgilendi ve benim daha iyi olmamı beklediğini söyledi. Alanya karşılaşmasından sonra söylediklerini ömrüm boyunca unutmayacağım. Gerçekten çok duygulandım. O ve G.Saray için hayatımı ortaya koyarım. Beşiktaş derbisinde de elimden geleni yapacağım" dedi.

YENİDEN MAİCON VE DENAYER

Alanya mücadelesinde kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Savunmanın göbeğinde Maicon ve Denayer oynayacak. Denayer sakatlanmadan önce Aslan'ın savunmadaki ikilisi Maicon ve Belçikalı'ydı. Daha sonra Serdar formayı kapmıştı. Şimdi yeniden eski anlayışa dönülecek. Bu iki futbolcu birlikte oynarken iyi bir grafik çizmişti. Terim aynı formu derbide de bekliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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