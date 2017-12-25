GALATASARAYLI MAİCON: İMPARATOR İLE BİRLİKTE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Maicon, Göztepe galibiyetinin ardından, "İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız." dedi
Tam 1554 gün sonra Fatih Terim önderliğinde bir maça çıkan Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma başında Jahovic'in golüyle yenik duruma düşen Cim Bom'a galibiyeti getiren golleri Rodrigues, Yasin ve Maicon kaydetti. Terim'li Aslan, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazanamadığı haftayı iyi değerlendirip ligin ilk yarısını güzel bitirdi.
Mücadelenin ardından Brezilyalı savunmacı Maicon Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
"BİZİ MOTİVE ETMESİYLE MAÇI NASIL ÇEVİRDİĞİMİZİ HERKES GÖRDÜ"
İşte Brezilyalı savunmacının açıklamaları:
"Hafta boyu antrenmanlardan sonra duran topları çalışıyorum ve bunun verdiği güvenle birlikte vurdum ve Tanrı'ya şükürler olsun, gol oldu."
"Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye 9 Ayda Haberleşmeye 37,5 Milyar Lira Harcadı
- 61 Milyon Liralık İkramiye Uzun Kuyruklar Oluşturdu
- Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor
- Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler
- Son Dakika! Başbakan Yıldırım: 2018 Yılında Kamuya 110 Bin Personel Alınacak!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar