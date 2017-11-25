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Galatasaraylı Maicon'un Eşi Ursula'dan Kafa Kesme Hareketi

GALATASARAYLI MAİCON'UN EŞİ URSULA'DAN KAFA KESME HAREKETİ

Maçı tribünden takip eden Galatasaraylı Maicon'un eşi Ursula, sahada çıkan gerginlik sonrası Alanyasporlu futbolcuya kafa kesme işareti yaptı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 22:50
Puan Ver : Galatasaraylı Maicon'un Eşi Ursula'dan Kafa Kesme Hareketi(10/10)6

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında ekrana enteresan bir görüntü yansıdı. Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Maicon'a, Tzavellas'ın yaptığı sert faul sonrasında yedek kulübesi karıştı.

Brezilyalı futbolcunun karısı Ursula, tribünde bu olaya sert tepki verdi. Maicon'un eşi ekrandan kafa kesme hareketi yaptı. Ursula'nın bu hareketi sosyal medyada ses getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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