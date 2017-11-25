GALATASARAYLI MAİCON'UN EŞİ URSULA'DAN KAFA KESME HAREKETİ
Maçı tribünden takip eden Galatasaraylı Maicon'un eşi Ursula, sahada çıkan gerginlik sonrası Alanyasporlu futbolcuya kafa kesme işareti yaptı.
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında ekrana enteresan bir görüntü yansıdı. Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Maicon'a, Tzavellas'ın yaptığı sert faul sonrasında yedek kulübesi karıştı.
Brezilyalı futbolcunun karısı Ursula, tribünde bu olaya sert tepki verdi. Maicon'un eşi ekrandan kafa kesme hareketi yaptı. Ursula'nın bu hareketi sosyal medyada ses getirdi.
Kaynak: haberinburada
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