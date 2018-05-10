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Galatasaraylı Mariano, Dünya Kupasına Katılabilir
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Galatasaraylı Mariano, Dünya Kupasına Katılabilir

GALATASARAYLI MARİANO, DÜNYA KUPASINA KATILABİLİR

Brezilya Milli Takımına geçen sene davet edilen Galatasaraylı Mariano, Dani Alves'in sakatlanmasıyla birlikte tekrar öne çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupasına gidebilir.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 15:30
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Galatasaray'ın formda ismi Mariano'ya Dünya Kupası fırsatı doğdu. Fransa Kupası finalinde önceki akşam Paris Saint Germain'in Les Herbiers ile yaptığı maçta sakatlanan Daniel Alves'in Rusya'daki dev turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

Brezilya Milli Takımı'nın sağ beki olan 35 yaşındaki sağ bekin yerine oyuncu arayışları başladı. Teknik direktör Tite'nin deneyimli ismin yerine, Dünya Kupası'na alacağı aynı pozisyonda oynayacak bir isim arayışlarına başladığı bildirildi.

LİSTEDEKİ GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ OLDU

Teknik direktör Tite, Dani Alves'in yerine listeye dahil edecek yeni sağ bek için adaylarını belirledi. Bayern Münih'ten Rafinha, Manchester City'den Danilo, Corinthians'tan Fagner, Palmeiras'tan Marcos Rocha ve sarı-kırmızılılardan Mariano adaylar arasında. Deneyimli teknik adamın bu beş isimden üçünü, Dünya Kupası kadrosuna katacağı belirtiliyor.

TAFFAREL FAKTÖRÜ

Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin yardımcılığını yapan Claudio Taffarel'in, aynı zamanda Galatasaray'da görev yapan bir isim olması Mariano'nun şansını artıyor. Son dönemde sarı-kırmızılı forma ile performansını yukarı çeken ve Başakşehir'e attığı müthiş golle ülkesinde de gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili en taze bilgiler Taffarel'de bulunuyor.

DAHA ÖNCE ALVES'İN YERİNE ÇAĞRILMIŞTI

Mariano daha önce Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edilmiş, takımla birlikte kampa katılmış ancak maçta forma giymemişti. Dünya Kupası elemelerinde Paraguay ile yapılan maçın kadrosuna, Dani Alves'in cezalı olması nedeniyle çağrılan Mariano, aynı futbolcunun bu kez sakatlık geçirmesi nedeniyle bir kez daha Sambacılar'dan davet almaya hazırlanıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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