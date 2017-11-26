Galatasaray, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ancak maç sonunda ilginç görüntüler oluştu.

Mücadelede yaptığı kurtarışlarla sarı kırmızılıların farkı açmasına engel olan kaleci Haydar'ı maçın bitiş düdüğünün ardından ilk teselli eden isim Fernando Muslera oldu.

Tecrübeli ile bekçisinin formasını isteyen Muslera, Haydar'la formaları değişirken kendisini tebrik etti.

Kaynak: haberinburada