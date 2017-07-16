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Galatasaraylı Muslera'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

GALATASARAYLI MUSLERA'DAN DUYGULANDIRAN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, twitter hesabından "Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü" yazdı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Galatasaraylı Muslera'dan Duygulandıran 15 Temmuz Paylaşımı(9/10)5

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, 15 Temmuz'un yıl dönümünde duygusal bir mesaja imza attı. Uruguaylı kaleci, kişisel Twitter hesabından "Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü" mesajını yazdı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir fotoğraf paylaştı.

İşte o paylaşım:


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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