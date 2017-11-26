Yıldız futbolcu Selçuk İnan ve Samsung arasında büyük bir dava süreci başlıyor.

Davanın konusu ise gerçekten ilgi çekici. Ünlü futbolcu, telefonun Türkiye'deki isim haklarından dolayı rahatsız. İnan, sosyal medya ismini de kanıt göstererek S8 isminin kullanılmasından dolayı Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung'a dava açtı. Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın 'Q7', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisi de 4 yıl önce 'S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirdi. Samsung firması da geçen yıl piyasaya 'S8' modelini sürdü.

SAMSUNG, İHTARNAMEYE CEVAP VERMEDİ

İnan, 'S8' markası ve isim hakkının kendisine ait olduğunu belirterek elektronik devine 8 Haziran 2017'de noterden bir ihtarname gönderdi. Telefonun kullanımın durdurulmasını istedi. Ancak Samsung ihtarnameye cevap vermedi.

110 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

Bunun üzerine Selçuk İnan, Samsung'a 110 bin liralık dava açtı. İnan'ın avukatı, "Davalı müvekkilim adına tescilli markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle davalının 'S8' ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini istiyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 bin lirası maddi, 100 bin lirası manevi olmak üzere 110 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada