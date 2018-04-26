GALATASARAYLI TARAFTAR, RİBERY'YE ESKİ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ
Bayern Münih - Real Madrid maçını takip eden Galatasaraylı taraftar Ribery'li eski fotoğrafını stada getirdi, bu anlar kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynananan karşılaşmada ilginç bir görüntüye rastlandı.
Tivibuspor'dan naklen yayınlanan maçın özellikle ikinci yarısında Bayern Münih'te Ribery, birçok gol pozisyona girmesine rağmen Real Madrid kalecisi Navas'ı geçemedi.
MİNİ POSTER DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Bayern Münih - Real Madrid maçında Ribery'nin kaçırdığı bir pozisyon sonrasında üzüntü yaşadığı anda, tribünde Galatasaraylı bir taraftar göründü. Tivibuspor objektiflerine takılan Galatasaray taraftarının elinde Ribery'nin Galatasaray formalı mini bir posteri yer alıyordu.
Kaynak: haberinburada
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