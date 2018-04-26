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Galatasaraylı Taraftar, Ribery'ye Eski Fotoğrafını Gösterdi
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Galatasaraylı Taraftar, Ribery'ye Eski Fotoğrafını Gösterdi

GALATASARAYLI TARAFTAR, RİBERY'YE ESKİ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Bayern Münih - Real Madrid maçını takip eden Galatasaraylı taraftar Ribery'li eski fotoğrafını stada getirdi, bu anlar kameralara yansıdı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaraylı Taraftar, Ribery'ye Eski Fotoğrafını Gösterdi(5/10)1

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynananan karşılaşmada ilginç bir görüntüye rastlandı.

Tivibuspor'dan naklen yayınlanan maçın özellikle ikinci yarısında Bayern Münih'te Ribery, birçok gol pozisyona girmesine rağmen Real Madrid kalecisi Navas'ı geçemedi.

MİNİ POSTER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bayern Münih - Real Madrid maçında Ribery'nin kaçırdığı bir pozisyon sonrasında üzüntü yaşadığı anda, tribünde Galatasaraylı bir taraftar göründü. Tivibuspor objektiflerine takılan Galatasaray taraftarının elinde Ribery'nin Galatasaray formalı mini bir posteri yer alıyordu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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