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Galatasaraylı Taraftarlar, Florya'da Protesto Gösterisi Yaptı

GALATASARAYLI TARAFTARLAR, FLORYA'DA PROTESTO GÖSTERİSİ YAPTI

Galatasaraylı taraftarlar, Östersunds faciasının ardından Florya'ya akın etti, yönetimi, teknik direktörü ve futbolcuları protesto etti.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Galatasaraylı Taraftarlar, Florya'da Protesto Gösterisi Yaptı(8/10)4

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elendiği maçın ardından Florya'da kulüp yönetimi, teknik direktör ve futbolcuları protesto etti.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa defterini kapattığı rövanş maçının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanmaya başlayan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor ve futbolculara tepki gösterdi.

POLİS GELDİ

Güvenlik görevlilerinin önlemler aldığı tesislerin önünde protestoda bulunan taraftarlar, Özbek ve Tudor'u istifaya davet etti. Taraftarlar, bazı futbolcular aleyhine de tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca sözleşmesi feshedilen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile takımın başında görmek istedikleri Rumen teknik direktör Mircea Lucescu lehine tezahürat yaptı.

FUTBOLCULAR FLORYA'YA GELMEDİ

Galatasaray'ın teknik heyet ve futbolcuları, taraftarların tepkileri nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelmedi.

Takımı taşıyan otobüs statta bırakılırken teknik heyet ve futbolcular, başka araçlarla Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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