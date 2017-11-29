Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Galatasaraylı Tarık Çamdal Maç Boyunca Yuhalandı

GALATASARAYLI TARIK ÇAMDAL MAÇ BOYUNCA YUHALANDI

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, Sarı Kırmızılı taraftarın yoğun protestosuna maruz kaldı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 03:00
Puan Ver : Galatasaraylı Tarık Çamdal Maç Boyunca Yuhalandı(8/10)4

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, karşılaşma boyunca gösterdiği performans ve pas hatalarıyla maç boyunca yuhalandı.

LİG MAÇLARINDA FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI

Lig maçlarında forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Tarık Çamdal, maç boyunca gösterdiği kötü performans ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Çamdal'ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti. Tribündeki bazı gruplar, ıslıklı protestoya karşılık Tarık Çamdal lehine tezahüratlar yapsa da, diğer taraftarlar Tarık Çamdal'ı protesto etmeyi sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaraylı  Tarık  Çamdal  Maç  Boyunca  Yuhalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER