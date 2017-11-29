GALATASARAYLI TARIK ÇAMDAL MAÇ BOYUNCA YUHALANDI
Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, Sarı Kırmızılı taraftarın yoğun protestosuna maruz kaldı.
Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, karşılaşma boyunca gösterdiği performans ve pas hatalarıyla maç boyunca yuhalandı.
LİG MAÇLARINDA FORMA ŞANSI BULAMAMIŞTI
Lig maçlarında forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Tarık Çamdal, maç boyunca gösterdiği kötü performans ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Çamdal'ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti. Tribündeki bazı gruplar, ıslıklı protestoya karşılık Tarık Çamdal lehine tezahüratlar yapsa da, diğer taraftarlar Tarık Çamdal'ı protesto etmeyi sürdürdü.
Kaynak: haberinburada
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