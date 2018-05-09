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Galatasaraylı Yasin, Göztepe'yle Görüşmelere Başladı
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Galatasaraylı Yasin, Göztepe'yle Görüşmelere Başladı

GALATASARAYLI YASİN, GÖZTEPE'YLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yasin Öztekin, İzmir ekibi Göztepe'yle görüşmelere başladı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Galatasaraylı Yasin, Göztepe'yle Görüşmelere Başladı(7/10)3

Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu...

Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun menajeri İzmir kulübüyle masaya oturdu.

Yasin Öztekin, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 5 gol, 3 asistle oynadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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