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Galatasaraylı Yasin Öztekin: Hiç Pes Etmedim

GALATASARAYLI YASİN ÖZTEKİN: HİÇ PES ETMEDİM

Galatasaray'a Aytemiz Alanyaspor maçı karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri olan Yasin Öztekin, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "çok çalıştım hiç pes etmedim" dedi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 22:30
Puan Ver : Galatasaraylı Yasin Öztekin: Hiç Pes Etmedim(6/10)2

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Geçen haftaki farklı Başakşehir mağlubiyeti sonrası 'Yaralı Aslan', kritik müsabakayı Yasin ve Gomis'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor maçı karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri olan Yasin Öztekin, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Yasin'in açıklamaları:

"Tolga sakatlandı, apar topar maça girmem lazımdı. 13 hafta bekledim, çok çalıştım, hiçbir zaman pes etmedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İlk yarıda da maçı bitirebilirdik, şansları değerlendiremedik. Oynadığım için, gol attığım için, asist yaptığım için çok mutluyum."

"3 senedir buradayım, 4 senem. 120 maça çıktım. Zorlu bir süreç oldu. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Kendime inanıyorum, kendime güveniyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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