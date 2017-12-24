GALATASARAYLI YILDIZ ZORLU KAYSERİSPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
KAYSERİSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Süper Ligin 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da maç öncesi Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 34. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucunda Maicon, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. 29 yaşındaki futbolcu gördüğü bu kartla ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor'a karşı takımını yalnız bıraktı.
Maicon, bu sezon ligde 17 maçta da ilk 11'de çıkmış ve 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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