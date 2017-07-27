Galatasaraylı yönetici Can Topsakal, "Lucescu'yu üst akıl olarak almak istiyoruz. Tüm futbol işlerinden sorumlu olacak. Geniş yetkileri olacak." dedi.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Can Topsakal, yolculuk öncesinde ise beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı. İşte Topsakal'ın yaptığı açıklamalar...

"Lucesccu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum. Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak."

Kaynak: haberinburada