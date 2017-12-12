Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un Galatasaray Teknik Direktörü Tudor için "2. sınıf ve vasıfsız bir hoca. G.Saray'da ne işi var anlamıyorum" açıklamasını sarı-kırmızılı kulüpten tepki geldi.

Akşam'ın haberine göre; G.Saray yöneticisi Burçin Aslan, "Zamanında takım arkadaşlarının emeklerine saygısızlık etmiş birinin meslektaşına saygı duymasını beklemesek de haddini bilmesini isteriz. Yollarımızın tekrar kesişmemesi dileğiyle." dedi.

Kaynak: haberinburada