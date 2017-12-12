GALATASARAYLI YÖNETİCİ, OKAN BURUK'A SERT ÇIKTI: HADDİNİ BİLSİN
Galatasaraylı Yönetici Burçin Aslan, "Tudor vasıfsız hoca" diyen Okan Buruk'a sert çıktı, "Haddini bilsin." dedi.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un Galatasaray Teknik Direktörü Tudor için "2. sınıf ve vasıfsız bir hoca. G.Saray'da ne işi var anlamıyorum" açıklamasını sarı-kırmızılı kulüpten tepki geldi.
Akşam'ın haberine göre; G.Saray yöneticisi Burçin Aslan, "Zamanında takım arkadaşlarının emeklerine saygısızlık etmiş birinin meslektaşına saygı duymasını beklemesek de haddini bilmesini isteriz. Yollarımızın tekrar kesişmemesi dileğiyle." dedi.
Kaynak: haberinburada
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