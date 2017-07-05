

Samsung'un şu aralar orta segmentteki modelleriyle hayli meşgul olduğunu söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Bir yandan Galaxy Note Fan Edition'un satışa sunulması, diğer yandan Galaxy Note 8'in geliştirilmesi akıllı telefon üreticisini pek de yormuş görünmüyor. ZiraSamsung tüm bu yoğunluğun arasında orta segmentteki cihazlarını da ihmal etmiyor. Güney Koreli teknoloji devinin bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy C7 2017, geçtiğimiz gün de WiFi Alliance'da ortaya çıktı.



Kısa süre önce Bluetooth SIG'de ortaya çıkan Galaxy C7 2017 bu alandaki gerekli sertifikaları almayı başarmıştı.Samsung'un orta segmentteki yeni modeli, WiFi Alliance'ta da gerekli sertifikaları herhangi bir aksilik olmadan almayı başardı. Elbette iki kurumda da cihazın özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşılmadı. Sadece WiFi Alliance'da C7 2017'nin Android Nougat 7.1.1 ile çalışacağı ortaya çıkmış oldu. Fakat Samsung'un yeni cihazının önümüzdeki günlerde TENAA'da boy göstermesi ile tüm detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.



C serisi uygun fiyatı ve ihtiyaçları karşılayan performansıyla genel anlamda tutuluyor. Geçtiğimiz sene satışa sunulanC7'nin fiyatı 1300 TL civarında. Muhtemelen C7 2017'de 1500 ile 1700 TL arasında bir fiyattan satışa sunulacaktır. Bu arada cihazın çıkış tarihinin henüz netlik kazanmadığını da belirtelim.















