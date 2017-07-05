Kestane Balının Mucize Faydaları
Toki Bu Ay Kurayla Bin 261 Konut Satılacak!
Petrol Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı
Ak Parti Teşkilatlarının Yarısı Değişecek
Ümit Özdağ'dan Yeni Parti Açıklaması
Fenerbahçe Yusuf Erdoğan İle Anlaştı
Motorine De Zam Geliyor!
Volvo'dan Tarihi Karar!
Dolar 3.60 Seviyesine Yaklaştı 05-07-2017
Dünyanın En Büyük Kedisi
Ödem Söktüren 10 Besin
Adliyedeki Bankamatik Kartı Kopyacıları Tespit Edildi
Diyanet Kurban Bayramı 2017 Tarihini Açıkladı
Meb'den Lise Yerleştirmelerinde Tercih Robotu Hizmeti
Sahil Şeridinde Polisten Park Eden Araçlara İlginç Şaka
Manisa'da 4.1 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi !
Rize'de Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı
Sivas Merkezli Bylock Operasyonu!
Metrobüs Seferlerine Bonzai Engeli!
Hakan Balamir Hayatını Kaybetti

galaxy j5 2017 satışa sunuluyor! işte fiyatı

GALAXY J5 2017 SATIŞA SUNULUYOR! İŞTE FİYATI

Samsung'un orta segmentin giriş basamağındaki yeni modeli kullanıcı ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Galaxy J5 2017 fiyatı ve diğer detaylar.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 10:24
Puan Ver : Galaxy J5 2017 Satışa Sunuluyor! İşte Fiyatı(9/10)11


Akıllı telefonpazarının lider ismi konumundaki Samsung, bu unvanını büyük oranda orta segmentindeki modellerine borçlu. Zira bu sene Galaxy S8 veS8+'ın başarılı satış çizgisini hesaba katmazsak, önceki senelerde amiral gemisi modellerinin pek de hedeflenen rakamlara ulaşamadığını söyleyebiliriz. Buna rağmen Samsung akıllı telefon pazarının yüzde 23'lük kısmına hükmediyor. İşte bu payın önemli bir bölümünü orta segmentteki cihazlar üstleniyor.



Bu durumun farkında olan Güney Koreli teknoloji devi, A, C, J serileri ile orta segmetteki egemenliğini devam ettirme niyetinde. Son birkaç senedir bu serideki modelleri revize ederek satışa sunan Güney Koreli teknoloji devi, aynı stratejiyi 2017'de de sürdürüyor.



Zira Samsung'un kısa süre önce duyurduğu Galaxy J5 2017 4 Temmuz itibari ile satışa sunuluyor. İlk olarak Güney Kore'de satışa sunulacak olan cihaz ardından global pazarda da boy gösterecek.



Galaxy J52017, gücünü Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 7870 yonga setinden alıyor. HD çözünürlükte 5.2 inçlik bir ekranla gelen telefon, sistemini 2GB RAM ile destekliyor.J5 2017, seçtiğiniz modele göre 16GB ve 32GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak. Ön ve arka tarafında 13MP'lik kameralar bulunduran telefon, bu anlamda beklentileri karşılıyor.



Parmak izi okuyucusunun da bulunduğu cihaz 3000 mAh kapasitesinde ortalama bir bataryadan beslenecek. Cihazın Kore'deki satış fiyatı ise 300 dolar.



2017'nin en çok beklenen akıllı telefonları







Etiketler: Galaxy  J5  2017  Satışa  Sunuluyor  İşte  Fiyatı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER