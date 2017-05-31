Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı
Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!
Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı

galaxy j7 (2017) ve galaxy j5 (2017) resmiyet kazandı

GALAXY J7 (2017) VE GALAXY J5 (2017) RESMİYET KAZANDI

Samsung'un yeni telefonları Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017) resmiyet kazandı. Ayrıca telefonları net bir şekilde gösteren bir inceleme videosu da sızdırıldı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:49
Puan Ver : Galaxy J7 (2017) Ve Galaxy J5 (2017) Resmiyet Kazandı(8/10)7


Samsung'un yeni telefonları Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017) resmiyet kazandı. Ayrıca telefonları net bir şekilde gösteren bir inceleme videosu da sızdırıldı.



Samsung'un çok yakında satışa çıkarması beklenen Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5 (2017) bugüne kadar defalarca gündeme geldi. Bir yandan telefonun tasarımına ve özelliklerine dair bilgiler sızarken, bir yandan da telefon çeşitli kurumlardan sertifika alırken görüldü. Sonunda ise beklenen oldu ve Samsung'un yeni telefonları resmiyet kazandı.



Güney Koreli teknoloji devi Galaxy J serisinin yeni üyelerini resmen tanıtmadı. Ancak her iki telefon da Samsung'un resmi internet sitesine eklendi. Böylece hem Galaxy J7 (2017) hem de Galaxy J5 (2017) resmiyet kazanmış oldu. Telefonların Samsung'un resmi sitesinde görülmesinden kısa bir süre bir de inceleme videosu internete sızdırıldı. Güney Kore basınında yer bulan bu videoda, Samsung'un henüz resmi olarak tanıtmadığı telefonlar net bir şekilde görülebiliyor.



Superhot VR, HTC Vive için yayınlandı








Etiketler: Galaxy  J7  (2017)  Ve  Galaxy  J5  (2017)  Resmiyet  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER