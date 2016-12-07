

Galaxy Note 7 modelinin başına gelenlerin sebebi Samsung'un agresif tasarımı olabilir. İşte yeni iddianın gerekçeleri.



Geçtiğimiz yaz aylarında duyurulan ve sonrasında onlarca farklı kazaya sebep olan Galaxy Note 7 modeli artık piyasadan toplatıldı ve satışı durduruldu. Açıklamalar batarya üretimindeki yanlışları işaret ediyor. Samsung konu hakkında kamu oyundan defalarca özür diledi. Ancak yaşanan sorunların tek sebebi batarya üretim teknolojisi olmayabilir.



Instrumental tarafından yapılan incelemede sorunun sebebinin sadece batarya üretim teknolojisi olmayabileceği ortaya çıktı. Bu sadece bir iddia henüz Samsung tarafından doğrulanmadı ancak detaylar dikkat çekici.



Basınla paylaşılan bilgiye göre Samsung, Galaxy Note 7 modelinde estetik kaygılar gereği agresif bir tasarım anlayışına yöneldi. Bu tasarım anlayışı sebebiyle donanımsal açıdan oldukça ufak toleranslar tanındı.



Yapılan detaylı çekimlerde bataryanın sert, meral ve sivri köşeler ile çok yakın konumlandırıldığı ortaya çıktı. Örnek vermek gerekirse, aşağıdaki görselde detayları yer aldığı gibi, bataryanın cihazın gövdesine 0.1 mm'den daha yakın konumlandırılmış. Yani tanınan tolerans bazı bölgelerde 0.1 mm'den bile daha yakın. Alt ve yan taraflarda bırakılan boşluk sırasıyla 0.5 mm ve 0.3 mm iken üst tarafta bu boşluk yok denecek kadar az.



Kullanıcılara daha uzun kullanım süresi yani pil ömrü sunmak için tercih edilen 3500 mAh kapasiteli batarya, bu agresif anlayış sebebiyle stabil kalamıyor olabilir. Bir diğer şekilde ifade edecek olursak, eğer Samsung 3500 mAh yerine 3000 mAh batarya kullansaydı, bu iddiaya göre, Galaxy Note 7'nin piyasadan toplatılması gerekmeyecekti.



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