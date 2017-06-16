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galaxy note 7r avrupa'da satışa sunulacak mı?

GALAXY NOTE 7R AVRUPA'DA SATIŞA SUNULACAK MI?

Samsung'un yenilenmiş Note 7 modelleri Güney Kore ve Çin haricinde Avrupa'da da satışa sunulabilir. İşte Galaxy Note 7R hakkındaki son detaylar.

Tarih : 16 Haziran 2017, 10:04
Puan Ver : Galaxy Note 7R Avrupa'da Satışa Sunulacak Mı?(6/10)3


Samsung'un yenilenmiş Note 7 modelleri Güney Kore ve Çin haricinde Avrupa'da da satışa sunulabilir. İşte Galaxy Note 7R hakkındaki son detaylar.



Şu aralar Samsung'un yenilenmiş Note 7modelleri üzerinde hummalı bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Zira bu konuda çıkan haberler ve sızdırılan raporlarda, yenilenmişNote 7'nin kısa süre sonra satışa sunulacağını belgeliyor. Peki yenilenmiş Note 7ya da Galaxy Note 7R(hatta bir diğer ismi ile Galaxy Note FE) hangi pazarlarda satışa sunulacak?



Şimdiye kadar Galaxy Note 7Rmodelinin Güney Koreve Çin'de satışa sunulacağı netlik kazanmış durumda. Zira FCC'de görünen modeller de bu durumu onaylıyordu. Uygun bir fiyattan satışa sunulması beklenen yenilenmiş Note 7'lerin Avrupa'da satışa sunulup sunulmayacağı ise şu aralar büyük bir merak konusu olmuş durumda.



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir detaya göre, yenilenmiş Note 7ünitesine ait N935FveN935FDmodelleri deFCC'den onay aldı. Samsung genelde “F” kodunu Avrupa'da satışa sunduğu amiral gemisi modellerinde kullanıyor. Bu telefon modellerinin FCC'de görünmesi, yenilenmiş Note 7modellerinin Güney Kore ve Çin'le aynı anda Avrupa'da da satışa sunulacağı dedikodularına neden oldu.



Elbette bu konu hakkında Samsung'dan bir açıklama gelmiş değil. Fakat genel kanı, Galaxy Note 7R'ın 7 Temmuz'da global olarak satışa sunulacağı yönünde. Şunu da dip not olarak belirtelim. Samsung'un elinde topu topu birkaç milyon yenilenmiş Note 7 ünitesi bulunuyor.



 



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