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galaxy note 8 için bir sızıntı daha

GALAXY NOTE 8 İÇİN BİR SIZINTI DAHA

Samsung'un önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Note 8'in koruma kılıfları ortaya çıktı. Bu gelişme ile birlikte Note 8'in alt kısmı da netleşmiş oldu.

Tarih : 08 Temmuz 2017, 10:06
Puan Ver : Galaxy Note 8 İçin Bir Sızıntı Daha(6/10)5


Phablet severlerin büyük bir iştahla beklediği Galaxy Note 8'de sızıntılar bitmiyor. Dün önlü arkalı çıkan detaylı fotoğraflardan sonra, bugün de cihazın alt kısmını ortaya koyan kılıf tasarımı ortaya çıktı. Dünkü fotoğrafta arka kısımda çift kamera, led flaş, parmak izi okuyucu ve kalp atış hızı sensörü dikkat çekerken; ön kısımda yine çok dar çerçeveler ön plana çıkmıştı. Firma, henüz ekran üzerinde parmak izi tarama teknolojisini tam randımanlı olarak kullanamadığı için uygulayamayacak gibi duruyor. Bu alanda ilk örneği Vivo çıkarabilir; Qualcomm da 2018 başında bu teknolojiyi piyasaya sürecek. Her şekilde bu teknolojinin kullanımı Note 8'e yetişmeyecek gibi duruyor.



Bugün ortaya atılan kılıf tasarımlarına göre cihazın alt kısmında S-Pen, USB Type-C girişi ve 3.5 mm girişinin yanı sıra hoparlör de yer alacak. Cihazın beklenen teknik detayları ise şunlar; Snapdragon 835 / Exynos işlemci, 6 GB RAM, 6.3 inç 4K OLED ekran, 12 MP çift kamera, 8 MP ön kamera, 64/128 GB depolama birimi, 256 GB'a kadar destek veren microSD slotu, IP68 su geçirmezlik sertifikası, Android 7.1 işletim sistemi. Ayrıca akıllı telefon, eylül ayının başlarında tanıtılacak ve eylül sonlarına doğru 1000 euro gibi bir fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.








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