

Resmi olarak açıklanmasa da son dönemde fazlaca ortaya çıkan sızıntı bilgiler, bize Note 8'in bu yıla damga vurabilecek bir cihaz olacağını gösteriyor. Özellikle Note 7'de yaşanan kaos ve kayıp, Note serisine olan güveni azaltmıştı. Yeniden toparlanarak daha güçlü şekilde Note modelini sunmak isteyen Samsung, şu sıralarda işletim sistemi olan Android'in hangi sürümüne Note 8'de yer vereceğinin sızmasına engel olamadı.



Galaxy Club tarafından sızdırılan bilgilere göre Galaxy Note 8'de Android'in son sürümü olan Nougat 7.1.1 şu sıralarda test ediliyor. Düşük sürümlerin kabul edilmeyeceği yüksek performanslı Note 8 için bu durum çok şaşırtıcı olmasa da kullanıcılar bu bilgilere fazlasıyla önem veriyor. Cihazlarda beklenen sürümlerin yer almamasının bazı kullanıcılarda hayal kırıklığına neden olduğunu bilen Samsung, bu konuda en üst seviyeyi test etmekten geri kalmamış görünüyor.







Galaxy Note 8'de Beklenen Özellikler!



Note 8'in resmiyete dökülmemiş olması, alacağı özelliklerin bilinmediği anlamına gelmiyor. Her zamanki gibi sızıntı detaylar Note 8 için de fazlasıyla var. 6 GB RAM'e sahip gelecek olan telefonda 6.4″ ekran boyutu bulunuyor. İşlemci ise Exynos 8895 olduğu iddiaları öne çıkıyor. S8'de olduğu gibi ekran oranını Note 8'de de arttıracak olan Samsung'un cihazı Ağustos ayı ortasında tanıtabilir.