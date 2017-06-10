Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?

galaxy note 8'in çizimleri sızdırıldı

GALAXY NOTE 8'İN ÇİZİMLERİ SIZDIRILDI

Bu yılın ikinci yarısında çıkması beklenen Galaxy Note 8'in çizimleri sızdırıldı. Böylece telefonun tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:14
Puan Ver : Galaxy Note 8'in Çizimleri Sızdırıldı(5/10)5


Bu yılın ikinci yarısında çıkması beklenen Galaxy Note 8'in çizimleri sızdırıldı. Böylece telefonun tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.



Yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı mart ayında satışa çıkaran Samsung, artık bir sonraki amiral gemisine odaklanmaya hazır. Bildiğiniz şirketin bu yılın ikinci yarısında Note serisinden yeni bir telefon çıkarması bekleniyor. Hazırlıklarına bir süre önce başlanan Galaxy Note 8 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Bugün de telefonun nasıl görüneceğini gösteren yeni çizimler internete sızdırıldı. Bu çizimlere bakılırsa Note 8 de çift kamera modasına uyacak. Telefonun arka yüzünde alt alta yerleştirilmiş iki lens bulunuyor. Bu lenslerin hemen altında ise çift LED flaş yer alıyor. Ayrıca görünen bir diğer detay da telefonda 3.5mm kulaklık girişinin yer alacağı. Bu kulaklık girişinde Galaxy S8'de de kullanılan AKG ses teknolojisi kullanılacak. Son olarak Note 8'de Galaxy S8'de gördüğümüz Infinity Display ekranın bulunacağı gelen bilgiler arasında.



FIFA 18 kapak tasarımı ortaya çıktı








Etiketler: Galaxy  Note  8  İn  Çizimleri  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER