

Bu yılın ikinci yarısında çıkması beklenen Galaxy Note 8'in çizimleri sızdırıldı. Böylece telefonun tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.



Yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı mart ayında satışa çıkaran Samsung, artık bir sonraki amiral gemisine odaklanmaya hazır. Bildiğiniz şirketin bu yılın ikinci yarısında Note serisinden yeni bir telefon çıkarması bekleniyor. Hazırlıklarına bir süre önce başlanan Galaxy Note 8 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Bugün de telefonun nasıl görüneceğini gösteren yeni çizimler internete sızdırıldı. Bu çizimlere bakılırsa Note 8 de çift kamera modasına uyacak. Telefonun arka yüzünde alt alta yerleştirilmiş iki lens bulunuyor. Bu lenslerin hemen altında ise çift LED flaş yer alıyor. Ayrıca görünen bir diğer detay da telefonda 3.5mm kulaklık girişinin yer alacağı. Bu kulaklık girişinde Galaxy S8'de de kullanılan AKG ses teknolojisi kullanılacak. Son olarak Note 8'de Galaxy S8'de gördüğümüz Infinity Display ekranın bulunacağı gelen bilgiler arasında.



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